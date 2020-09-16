Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил повышение в 2021 году и в дальнейшем пенсионных выплат для наиболее уязвимых категорий лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Согласно постановлению, с 1 июля 2021 года пенсионеры старше 75 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы в Украине, будут ежемесячно получать до 400 грн.

Также правительство продолжило на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн. пенсионерам старше 80-летнего возраста. И постановило, что такие же компенсации в 500 грн будут получать пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера средней украинской зарплаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

Кроме того, с 2022 года предусмотрено увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий.

Отмечается, что индексация пенсий будет проводиться с 1 марта 2021 года.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода госслужащих в 60 лет на пенсию: "Пенсионное обеспечение у нас не такое мощное"