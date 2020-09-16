Инновационное оборудование из Швейцарии для сохранения исторических памятников установлено в Софии Киевской

Благодаря меценатам заповедник "София Киевская" получил инновационную швейцарскую систему для осушения от влаги фундамента и стен, что поможет сохранить этот тысячелетний памятник.

Об этом сообщила на брифинге генеральный директор заповедника Неля Куковальская, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Прежде всего генеральный директор поблагодарила меценатов - одесскую фармацевтическую компанию Интерхим и киевскую Zagoriy Foundation, которые купили и передали Софии Киевской это инновационное оборудование, стоимость которого - 4 млн грн.

"Проблема та, что в Софии уже давно нарушена гидроизоляция - и вертикальная, и горизонтальная. Влага из земли подходит к стенам и фундаменту, разрушая материал, из которого они сложены. И именно эта технология не разрушительными методами, используя электромагнитные поля нашей земли, настраивает электромагнитные волны так, что вода забывает свою память и идет назад. И за три года мы планируем полностью осушить стены до норматива - это 3-4%", - рассказала Куковальская.

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Она отметила, что на сегодняшний день показатели влажности очень большие и не все из них были известны, поскольку можно было измерить влажность только на поверхности стен.

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