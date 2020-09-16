СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей
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Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Беларуси члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Об этом сообщили в следственном комитете республики, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - говорится в сообщении.
Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.
Расследование продолжается.