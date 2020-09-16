"УДАР" идет на выборы самостоятельно, - Кличко ответил "Европейской Солидарности". ВИДЕО

"УДАР" идет на выборы самостоятельно - любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко.

По его словам, любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.

""УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян " , - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что есть и будет мэром только киевлян.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города ", - подытожил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, председатель Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.