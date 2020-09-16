Художнице-волонтеру Татьяне Думан нужны деньги на лечение
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "03244".
Татьяна Думан известна благодаря своему искусству, активной гражданской позиции и волонтерской деятельности. За годы российско-украинской войны вместе мужем, известным иконописцем Львом Скопом, они собрали более 3 млн грн для украинской армии.
Татьяна Думан и ее муж Лев Скоп собрали для нужд армии более 3 млн грн
Татьяна вот уже год борется глиосаркомой - опухолью мозга. Лечение давало результаты, но в последние несколько дней состояние художницы резко ухудшилось. Сейчас она находится во областной клинической больнице Львова. Через несколько дней, когда там окончится курс противоотечной терапии, нужно будет отправляться в Польшу для срочной операции (в Украине такие операции не делают).
Заболев, Татьяна Думан не перестала рисовать ангелов и святых
Читайте на Цензор.НЕТ: В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова
Средств на дорогостоящее лечение у Татьяны и ее родных нет, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь.
Карта "ПриватБанка": 5168 7451 0150 8676 (Василиса Думан, сестра)
Карта "Монобанка": 5375 4141 2280 2431 (Василиса Думан, сестра)
Реквизиты для переводов
Учреждение банка: ПриватБанк
МФО банка: 305299
Получатель платежа: Думан ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА
IBAN: UA233052990000026205691435398
Счет получателя: 26205691435398
Валюта карты: UAH
РНОКПП получателя: 3176509603
Назначение платежа: "для Тани Думан-Скоп"
Реквизиты для международных переводов
Vasylyna Duman
Bank name: Getin Bank
Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland
IBAN: PL40156000132011820510000001
Account number: +40156000132011820510000001
SWIFT CODE: GBGCPLPK
Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop
PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг семьи)