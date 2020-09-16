Художнице-волонтеру Татьяне Думан нужны деньги на лечение

Художница и волонтер Татьяна Думан больше года борется с глиосаркомой. Лечение давало результаты, но сейчас ее состояние резко ухудшилось, и срочно нужны средства на лечение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "03244".

Татьяна Думан известна благодаря своему искусству, активной гражданской позиции и волонтерской деятельности. За годы российско-украинской войны вместе мужем, известным иконописцем Львом Скопом, они собрали более 3 млн грн для украинской армии.

Татьяна Думан и ее муж Лев Скоп собрали для нужд армии более 3 млн грн

Татьяна вот уже год борется глиосаркомой - опухолью мозга. Лечение давало результаты, но в последние несколько дней состояние художницы резко ухудшилось. Сейчас она находится во областной клинической больнице Львова. Через несколько дней, когда там окончится курс противоотечной терапии, нужно будет отправляться в Польшу для срочной операции (в Украине такие операции не делают).

Заболев, Татьяна Думан не перестала рисовать ангелов и святых

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Средств на дорогостоящее лечение у Татьяны и ее родных нет, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь.

Карта "ПриватБанка": 5168 7451 0150 8676 (Василиса Думан, сестра)

Карта "Монобанка": 5375 4141 2280 2431 (Василиса Думан, сестра)

Реквизиты для переводов

Учреждение банка: ПриватБанк

МФО банка: 305299

Получатель платежа: Думан ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА

IBAN: UA233052990000026205691435398

Счет получателя: 26205691435398

Валюта карты: UAH

РНОКПП получателя: 3176509603

Назначение платежа: "для Тани Думан-Скоп"

Реквизиты для международных переводов

Vasylyna Duman

Bank name: Getin Bank

Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland

IBAN: PL40156000132011820510000001

Account number: +40156000132011820510000001

SWIFT CODE: GBGCPLPK

Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop

PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг семьи)