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Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине

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Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине
Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует, чтобы СБУ отреагировала на возобновление работы в Украине российской социальной сети "ВКонтакте". Она уже несколько дней доступна на смортфонах украинцев.

Об этом Лозинский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратился в СБУ с требованием отреагировать на возобновление работы "ВКонтакте" в Украине. Уже несколько дней соцсеть агрессора доступна на смартфонах Украинская без VPN. Они открыто это рекламируют", - написал Лозинский.

Депутат предполагает, что скоро возобновить свою работу могут и другие российские интернет-сервисы.

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"Сегодня направил обращение в Службу Безопасности с просьбой официально обратиться к Apple и Google с требованием удалить ВК из каталогов AppStore и GooglePlay для пользователей из Украины. Прецеденты есть. Поэтому дальше дело за нашими спецслужбами", - добавил Лозинский.

Нардеп Голоса Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы Вконтакте в Украине 01

Автор: Ольга Лузан

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