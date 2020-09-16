Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине
Об этом Лозинский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Обратился в СБУ с требованием отреагировать на возобновление работы "ВКонтакте" в Украине. Уже несколько дней соцсеть агрессора доступна на смартфонах Украинская без VPN. Они открыто это рекламируют", - написал Лозинский.
Депутат предполагает, что скоро возобновить свою работу могут и другие российские интернет-сервисы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО
"Сегодня направил обращение в Службу Безопасности с просьбой официально обратиться к Apple и Google с требованием удалить ВК из каталогов AppStore и GooglePlay для пользователей из Украины. Прецеденты есть. Поэтому дальше дело за нашими спецслужбами", - добавил Лозинский.