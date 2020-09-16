Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура выявила и другие нарушения и требует устранить их за месяц
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры, в результате выяснилось, что сотрудники "допускали нарушения требований уголовно-исполнительного и иного законодательства, в частности в части обеспечения режимных требований".
В частности, администрация СИЗО не выполняла положения ст. ст. 7, 8 Закона Украины "О предварительном заключении" в части организации постоянного наблюдения за взятыми под стражу лицами и их раздельного содержания.
Прокуроры зафиксированы случаи, когда заключенные закрывали смотровые глазки одеждой, что "препятствовало работникам УИН осуществлять визуальный контроль за их поведением". Кроме того, иногда заключенные, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, содержатся в одной камере с ранее судимыми.
"Закарпатская областная прокуратура указала на необходимость выявления путей поступления на режимную территорию Закарпатского УИН № 9 запрещенных предметов и установления причастных к этому работников", - отмечается в сообщении.
К тому же руководство УИН издало незаконный приказ, предусматривающий создание "квалификационной комиссии", уполномоченная допускать новых работников учреждения без профессиональной подготовки к работе, связанной с использованием огнестрельного оружия.
"Учитывая выявленные факты нарушений, прокуратура внесла два указания по их устранению и недопущению в будущем, и отмене незаконного приказа и привлечения виновных должностных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, проверка была инициирована в конце июля 2020 года после публикации в интернете фотографий, на которых заключенные изображены с запрещенными в учреждении вещами: мобильными телефонами и алкогольными напитками.