МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минкультуры считают, что приложение "ВКонтакте" может использоваться российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.
Также ведомство продолжает поддерживать санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили вдвое снизить долю украинских пользователей этих платформ и полностью вытеснить отдельные ресурсы из украинского инфопространства.
Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.
В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.