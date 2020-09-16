На устранение последствий паводков Буковине выделили еще 432 млн грн, - глава ОГА Осачук

Кабинет Министров выделил Черновицкой области еще 432 миллиона гривен для ликвидации последствий паводков.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин выделил Буковине 432 миллиона гривен на ликвидацию последствий наводнения", - сообщил Осачук.

По его словам, теперь нужна слаженная работа ОГА и органов местного самоуправления, "чтобы вовремя и эффективно провести аварийно-восстановительные работы".

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Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Ранее правительство направило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

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