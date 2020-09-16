Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой стоило подписать подозрение народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Юрченко в деле о возможном получении взятки.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укрнаина.

"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва надо было даже где-то, это я говорю сейчас как политик, возможно закрыть глаза на какие-то огрехи в подготовке следствия НАБУ и подписывать подозрение.

Пусть в суде в открытом процессе все это видят: какие есть доказательства у НАБУ, какие есть оправдательные аргументы у защиты и все за этим должны наблюдать. Если он виновен, то я считаю, что его нужно как можно строже и как можно быстрее посадить за решетку", - сказал Арахамия.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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