Тимофей Тупчик: Ассоциация "КУБ" готовит предложения для профильного Комитета ВР по градостроительству

Эксперты строительной Ассоциации "Кола українських будівельників" вошли в состав Общественного совета по вопросам градостроительства, архитектуры, строительства и жилищной политики при Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято сегодня, 16 сентября, на заседании Комитета, сообщает сайт "КУБ-Инфо".

В частности, в состав Общественного совета вошли: председатель Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук, исполнительный директор Ассоциации "КУБ" Артур Гузеев и член правления Ассоциации Тимофей Тупчик.

В ходе заседания председатель Комитета градостроительства, народный депутат, член фракции "Слуга народа" Андрей Клочко отметил, что Ассоциация "КУБ" ведет активную деятельность в отраслях относящихся к ведению Комитета, а эксперты Ассоциации имеют большой опыт деятельности в сфере строительства. В частности, они на постоянной основе принимают активное участие в законотворческой деятельности, являются участниками и соорганизаторами национальных конференций, круглых столов и форумов; сотрудничают с Национальным советом реформ, Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, Министерством развития общин и территорий и тому подобное. Соответственно, их мнение должно быть учтено Комитетом в процессе подготовки и организации выполнения возложенных на него задач.

Комментируя решение Комитета, Юрий Кватерчук отметил, что участие представителей "КУБ" в работе Общественного совета Комитета градостроительства очень важна, ведь сейчас идет реформа градостроительства, которая требует комплексных изменений законодательства, регулирующего строительную сферу.

"Новые правила строительного рынка, которые станут результатом реформы ГАСИ, должны быть своеобразным общественным договором между гражданами, властью и застройщиками. Мы как ассоциация строителей имеем свое видение будущего законодательства, и готовы к конструктивному диалогу с парламентариями в рамках Общественного совета Комитета", - заявил Юрий Кватерчук.

В свою очередь Артур Гузеев отметил: "Ассоциация "КУБ" от всего сердца приветствует готовность парламентского Комитета градостроительства к диалогу с общественностью и застройщиками. Убежден, что только с помощью диалога и взаимного уважения строительный рынок Украины станет по-настоящему цивилизованным, а реформа градостроительства станет мощным толчком для развития отрасли".

Со своей стороны Тимофей Тупчик отметил, что Ассоциация "КУБ" готовит целый пакет предложений в отношении изменений законодательства в строительной сфере. "Это касается и государственного контроля в строительстве, и внедрения страхования строительных рисков, и вопросов сохранения архитектурного наследия в исторических частях городов, и преодоления коррупции в сфере, и многих других вопросов. Мы как застройщики стремимся донести до законодателей свое мнение и свою позицию по реформе градостроительства и уверены, что Общественный совет Комитета станет одной из тех площадок, на которых можно будет обсудить все наши предложения и найти общий язык", - отметил Тимофей Тупчик.

Напомним, Ассоциация "Кола українських будівельників" объединила опытных украинских девелоперов, профессионалов строительной отрасли для развития и реформы сферы строительства.

В марте этого года Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль дали старт реформе градостроительства. Кабинет министров на заседании 13 марта принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Сейчас в парламенте продолжается работа над законодательными изменениями, которые позволят новым органам выполнять возложенные на них функции в полном объеме.