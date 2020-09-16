Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
По его словам, учебные заведения, которые будут работать в "красной" зоне, закрыть смогут только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.
Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В "красную" карантинную зону попадут города и районы, в которых:
75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;
будет зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.
А в "оранжевой" зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.
В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.