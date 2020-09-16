Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне

Кабинет Министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в "красной" зоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

По его словам, учебные заведения, которые будут работать в "красной" зоне, закрыть смогут только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.

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Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В "красную" карантинную зону попадут города и районы, в которых:

75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;

будет зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

А в "оранжевой" зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.

В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

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