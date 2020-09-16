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Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне

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Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне
Кабинет Министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в "красной" зоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

По его словам, учебные заведения, которые будут работать в "красной" зоне, закрыть смогут только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.

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Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В "красную" карантинную зону попадут города и районы, в которых:

75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;

будет зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

А в "оранжевой" зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.

В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Антон Есипенко 8647e951
    они ********
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
    это уже самодурство в чистом виде!!!!
  • 18c49ed2
    Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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