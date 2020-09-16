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Учебные стрельбы ПТУР "Штурм-С" на базе МТЛБ прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

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На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения противотанковых расчетов одной из артиллерийских бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 01

Во время учений противотанковые батареи, составляющих резерв ОТУ "Север", провели боевые пуски противотанковых управляемых ракет "Штурм-С" на базе МТЛБ.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 02
Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 03

По сценарию учений экипажи противотанковых расчетов действовали в условиях наступательного боя. После совершения марша они вышли в район сосредоточения. После этого получили приказ уничтожить неподвижные бронированные цели (танки) огнем отдельных установок ПТУР.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 04

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Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 05

Для усложнения задач и приближения учений к условиям реального боя каждый расчет получил информацию о расположении и характере цели непосредственно перед началом стрельбы. Дальность до цели - от 2 000 до 5 000 м. Экипажи выходили на огневые позиции за 200-300 м от места сосредоточения.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 06
Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 07

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При оценке действий расчетов учитывали уровень взаимодействия членов экипажа, скорость прицеливания, а также непосредственно меткость стрельбы.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    Мочите лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
    мира во всём мире!Слава ВСУ!!!
  • Nikos KGB
    жарьте бурятину!!!
  • Alex_dos
    Практичні навчання та стрільби повинні бути, щоб в вирішальну хвилину не схибити при утилізаціі кацапні.
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