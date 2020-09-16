Учебные стрельбы ПТУР "Штурм-С" на базе МТЛБ прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Во время учений противотанковые батареи, составляющих резерв ОТУ "Север", провели боевые пуски противотанковых управляемых ракет "Штурм-С" на базе МТЛБ.
По сценарию учений экипажи противотанковых расчетов действовали в условиях наступательного боя. После совершения марша они вышли в район сосредоточения. После этого получили приказ уничтожить неподвижные бронированные цели (танки) огнем отдельных установок ПТУР.
Для усложнения задач и приближения учений к условиям реального боя каждый расчет получил информацию о расположении и характере цели непосредственно перед началом стрельбы. Дальность до цели - от 2 000 до 5 000 м. Экипажи выходили на огневые позиции за 200-300 м от места сосредоточения.
При оценке действий расчетов учитывали уровень взаимодействия членов экипажа, скорость прицеливания, а также непосредственно меткость стрельбы.