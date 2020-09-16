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Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7

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Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7
Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о необходимости защиты независимости антикоррупционных органов Украины.

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодняшний день", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен. Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.

16 сентября Большая палата Конституционного суда Украины признала не соответствующими Конституции ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Читайте также: Обещание Шевченко по поводу сохранения независимости НБУ не было выполнено, - The Medium

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • 133133
    дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
  • marusia klimova
    Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
  • Solo
    От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
    А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
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