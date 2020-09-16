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Арахамия не исключил раскол монобольшинства

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Арахамия не исключил раскол монобольшинства
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссілкой на РБК-Украина, об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что "такие сценарии есть и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Игорь 4397
    По сути, Ара Хамия сказал следущее:
    Мы изначально набрали всякого говна, шобы оно голосовало, как скажут. А если от кучи этого говна будут откалываться маленькие какашки, то куча уже не будет такой монолитной.
  • Прощай немытая раССея
    Арахамия не исключил раскол монобольшинства - Цензор.НЕТ 4547
  • Ksenia VB
    йде розпродаж хракції.
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