Нападение на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена непричастность к преступлению"
Об этом в Facebook сообщил лидер ячейки партии "Национальный корпус" в Харькове Константин Немичев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, задержанный Александр Бугаев во время нападения находился в 50 км от места событий, но как подозреваемый провел за решеткой 18 дней.
Как подтвердил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следствие в отношении данного мужчины закрыли.
"Была установлена непричастность к преступлению", - отметил Чубенко.
Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.