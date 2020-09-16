Нападение на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению"

После 18 дней в СИЗО освобожден Александр Бугаев - один из задержанных по подозрению в нападении на автобус на трассе возле города Люботин.

Об этом в Facebook сообщил лидер ячейки партии "Национальный корпус" в Харькове Константин Немичев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задержанный Александр Бугаев во время нападения находился в 50 км от места событий, но как подозреваемый провел за решеткой 18 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев

Как подтвердил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следствие в отношении данного мужчины закрыли.

"Была установлена ​​непричастность к преступлению", - отметил Чубенко.

Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защита Украины - не преступление. Митинги в поддержку задержанных за нападение на членов пророссийской группировки прошли в шести городах. ФОТОрепортаж

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.