Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.
"Около 21:50 борт взлетел. Он на борту", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.
Получить подтверждение или опровержение этой информации в Харьковском горсовете корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пока не удалось.
Как сообщает Суспільне-Харків, самолет, на котором предположительно Кернеса отправили на лечение в Германию, прибыл в аэропорт "Харьков" из немецкого Нюрнберга в 19:15. Это Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками. Самолет с этим бортовым номером перевозил в Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления.
Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.