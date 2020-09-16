Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих протестующих в Беларуси

Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишен дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Напомним, бывший министр культуры и экс-директор театра Купалы Павел Латушко входит в Координационный совет.

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16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", — заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

Позже он подал заявление об отставке.