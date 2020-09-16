Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих протестующих в Беларуси
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишен дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Напомним, бывший министр культуры и экс-директор театра Купалы Павел Латушко входит в Координационный совет.
16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", — заявил дипломат.
Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.
Позже он подал заявление об отставке.