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Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"

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Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - так Кравчук отреагировал во время заседания ТКГ на упреки о необходимости срочного принятия украинским парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в Украине в 2020 году.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей, отметили в Офисе Президента.

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Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

    И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
  • Myko
    На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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