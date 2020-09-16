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Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области

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Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области
Обнаружили автомобиль, в котором было более 20 тонн бытовых отходов, ночью 16 сентября вблизи села Новоселица Жмеринского района Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Разгрузить грузовик должны были на свалке возле села Людавка.

Также при осмотре местного полигона обнаружили захоронения мусора, вероятно, из Львовской области.

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Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства правонарушения и причастных к нему лиц. Нарушителей ждет штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Що той Порошенко витворяє! 😊
  • 5 копійок
    Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9314
  • Степан Иванов 8d06009e
    Откуда у них инерция?
    Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
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