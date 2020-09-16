Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине.

Об этом она заявила в Европарламенте во время своей первой речи "О состоянии Европейского Союза", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Тем, кто выступает за более тесные связи с Россией, я отвечу, что отравления Алексея Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Мы видели эту модель поведения в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире. Эта модель не меняется, и ни один газопровод не изменит этого", - сказала глава Еврокомиссии.

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