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Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине.

Об этом она заявила в Европарламенте во время своей первой речи "О состоянии Европейского Союза", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Тем, кто выступает за более тесные связи с Россией, я отвечу, что отравления Алексея Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Мы видели эту модель поведения в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире. Эта модель не меняется, и ни один газопровод не изменит этого", - сказала глава Еврокомиссии.

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Автор: Володимир Янченко

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  • Danis Nielsen
    Есть Росия и будет война , нет России и нет войны .
  • Danis Nielsen
    Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі , це море крові поневоленних народів !!!))
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