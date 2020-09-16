На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Сергей Гармаш, который на переговорах ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече "нормандской четверки", сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже", - написал Гармаш.

"Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.

Также читайте: Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"