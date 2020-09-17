Из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи" образовалась очередь на "Выступовичах", - Киевская таможня

Киевская таможня сообщает о скоплении транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" в Житомирской области на границе с Беларусью. Причина - закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, через который в Украине пытаются попасть хасиды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

"Вместо закрытого пункта пропуска "Новые Яриловичи" перевозчики вынуждены были для въезда в Украину выбрать другие участки границы, в частности - пункт пропуска "Выступовичи". По состоянию на сейчас в очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска "Выступовичи" скопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Таможенное оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно", - говорится в сообщении.

Таможня просит перевозчиков по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.

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Напомним, сейчас на пункте пропуска "Новые Яриловичи" н границе с Беларусью находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Кабинет Министров Украины 16 сентября поддержал решение о закрытии этого пункта пропуска. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

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