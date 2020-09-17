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Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА

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Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА
Мост имени Евгения Патона в Киеве отреставрируют и увеличат пропускную способность. Работы будут продолжаться до 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектные и подрядную строительную организации.

Кроме того, "Киевавтодор" должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

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Отмечается, что мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии.

Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Иван Шумейко
    За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого
  • Nikol Kovalenko
    А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев.
    Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов?
  • Laur Balaur
    К примеру- мост с богатырской, над пр. Бандеры ремонтируют два года. Проежаешь мимо - сидят курят. Все кп автодоры это - малоэффективная организация в том что касается работы и качества, что касается бабла, так это огромная дыра по его засасывания.
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