Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 2025 года, - КГГА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектные и подрядную строительную организации.
Кроме того, "Киевавтодор" должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
Отмечается, что мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии.
Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.