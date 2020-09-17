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В Ковеле будут судить молодых людей, которые шантажом заставили 11-летнего ребенка вынести из дома 22 тыс. грн, - прокуратура

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В Ковеле будут судить молодых людей, которые шантажом заставили 11-летнего ребенка вынести из дома 22 тыс. грн, - прокуратура
За сохранение тайны, которую шестиклассник не хотел рассказывать родителям, мошенник требовал у него деньги. За три месяца ребенок отдал вымогателю 22 тысячи гривен, которые воровал дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области, 21-летний молодой человек, узнав информацию, которую шестиклассник хотел скрыть от родителей, потребовал у ребенка плату за свое молчание.

Таким образом в течение марта-июня 2020 года он 13 раз заставлял ребенка выносить из дома и отдавать ему деньги и ювелирные украшения.

То злоумышленник привлек к вымогательству своего 20-летнего друга. Вдвоем они принудили мальчика отдать каждому из них по 100 долларов.

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Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении двумя жителями Ковеля вымогательств по статье 189 УК Украины "Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему".

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Павел Стрембовский
    Вы таким образом пытаетесь ОПРАВДАТЬ тех кто у ребенка вымогал???
  • Lyk Omore
    У 11-летнего ребенка неустойчивая психика. А ему приходится выдерживать давление на себя больше, чем у взрослого. Его сломали и унизили. И скорее всего оставили детскую травму на всю жизнь. Не мешало бы к психологу показаться, чтобы у него суицидные мысли не появились.
  • Павел Стрембовский
    А я всего лишь о том что нет разницы между ВОРАМИ... Нет разницы между маленьким и большим вором... Просто у них ВОЗМОЖНОСТИ разные... Дай этим вашим "невинным" возможности, они будут воровать миллионами))) А вы хотите, что бы "они" там на верху не крали, а чтобы для вас осталось все как есть))) Только вы забываете одно... "Они" там на верху, все вышли из вас... Начинали с маленького... Оправдывая этих, значит вы не против все этого... Вас просто смущает, что кому то больше достается))) Ведь вы же не против, когда кум ГОЛОВА и дает вам возможность ТОЖЕ украсть?))) А вот кума президента у вас нет))) А был бы, вот бы вы развернулись))) И когда вы спрашиваете, когда будут судить тех, кто разграбил Украину, подойдите к зеркалу)))
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