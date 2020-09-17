США и Великобритания призвали РФ обеспечить прозрачность в деле отравления Навального

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили обстоятельства отравления в России оппозиционера Алексея Навального, подчеркнув недопустимость применения химоружия и призвав РФ обеспечить полную прозрачность этого дела.

С таким заявлением выступил в среду глава Госдепартамента США Майкл Помпео после встречи в Вашингтоне с главой МИД Великобритании Домиником Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы вместе осуждаем отравление Алексея Навального. Любое использование химического оружия недопустимо при любых обстоятельствах", - заявил Помпео.

Он напомнил, что два года назад российские спецслужбы применили боевой газ в Солсбери, подобное произошло сейчас с российским оппозиционером.

Также читайте: Украина призывает мир к скоординированному давлению на РФ из-за отравления Навального, - МИД

"Мы с министром иностранных дел Раабе присоединяемся к нашим коллегам из стран G7, чтобы призвать Россию обеспечить полную прозрачность, и мы повторяем этот призыв сейчас", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев