Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 30 млн, количество жертв достигло 945 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 сентября в мире зарегистрировали 308 226 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 229 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 30 036 868 случаев инфицирования, из них 308 226 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 945 092 человек, из них 6 229 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 828 301 (+ 40 154); Индия - 5 115 893 (+97 859); Бразилия - 4 421 686 (+37 387); Россия - 1 079 519 (+ 5 670); Перу - 744 400 (+6 380).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 201 348; Бразилия - 134 174; Индия - 80 808; Мексика - 71 678; Великобритания - 41 684.

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Больше всего выздоровевших в США - 4 119 158, Индии - 4 022 049, Бразилии - 3 720 312, России - 890 114, Колумбии - 610 078.