Отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход Украины от "красной линии", - Гармаш

Заявляя о том, что "сначала граница, потом выборы", украинский парламент зафиксировал "красную линию", определенную президентом Владимиром Зеленским. Поэтому отмена или корректировка этого постановления будет означать отход от нее

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью ZN.ua сообщил журналист Сергей Гармаш, который на переговорах ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области.

"Я хочу обратить внимание всех, и особенно депутатов, что пунктом постановления, в котором говорится о первичности передачи контроля над границей, т.е. до выборов в ОРДЛО, парламент всего лишь зафиксировал "красную линию", определенную президентом Зеленским и много раз им заявленную: сначала граница, потом выборы. Президент говорил это и на Нормандской встрече в Париже. Он много раз открыто признавал, что это противоречит Минскому "Комплексу мер", но заложенная в "Минске-2" позиция неприемлема для Украины, поскольку не позволяет провести в ОРДЛО действительно демократические и прозрачные выборы. Это тот спорный момент, который и должны разрешить лидеры "нормандской четверки", если они хотят прогресса в урегулировании конфликта. И в Париже Путин не устраивал истерик по этому поводу. А сейчас вдруг Россия выдвигает нам ультиматум, хотя постановление Рады носит разовый характер, а в Минском документе записано, что выборы в ОРДЛО должны быть внеочередными и проходить по отдельному закону.

То есть, ультиматум России абсолютно неконструктивен и не имеет никакого отношения к стремлению действительно урегулировать конфликт. Это просто повод заблокировать переговорный процесс. И удовлетворение ультиматума никак не повлияет на прогресс в ТКГ, наоборот, потакание агрессору создаст ему стимул требовать новых и новых уступок, снова и снова блокировать переговоры", - сообщил он.

Вместе с тем Гармаш подчеркнул, что "еще хуже то, что отмена или корректировка этого Постановления будет означать отход Украины от "красной линии"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш

"Это создаст прецедент, когда мы уже не сможем в ходе переговоров в ТКГ или на Нормандском уровне сказать, что норма о границе после выборов неприемлема для украинского общества и никогда не пройдет в украинском парламенте. Нам в ответ скажут, что уже прошла и общество уже приняло ее. Поэтому, отменяя или корректируя постановление для удовлетворения российского ультиматума мы, по сути, признаем возможность проведения выборов без контроля над границей. Это даст противнику возможность требовать реализации "Комплекса мер" в полном объеме, в том числе, в той части, где говорится что сначала выборы, а потом граница", - сообщил он.

Также журналист обратил внимание на то, что ультиматум в ТКГ нам выдвигает не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛО. Таким образом, они пытаются зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, что неприемлемо для Украины и прямо противоречит закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Еще одна опасность "приведения постановления ВР в соответствие Минским соглашениям" – это собственно легитимизация Минских договоренностей украинским парламентом, чего до сих пор Верховной Раде удавалось избегать. Напомню: "Минск" – это не международно-правовой акт, а просто политическая договоренность, с необозначенными сторонами конфликта и переговоров, да еще и подписанная Украиной под военным давлением России вокруг Дебальцево.

Уверен, что в случае удовлетворения российского ультиматума ни на шаг к миру этот акт национального унижения нас не продвинет. Мы сделаем оккупантам очередную уступку, нанесем себе моральный и дипломатический урон, обострим внутриполитическую обстановку, а Россия, если будет заинтересована в затягивании переговоров, просто найдет новый повод. Нельзя уступать!" - резюмировал Гармаш

Напомним, 16 сентября Гармаш заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры в Минске из-за постановления о выборах.