В Украине за сутки рекордные 3 584 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 166 244 человека

В Украине по состоянию на утро четверга, 17 сентября, зафиксированы 3 584 новых случая заражения. При этом 60 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 16 сентября сообщалось о 2 958 новых случаях, 15 сентября - 2 905, 14 сентября - 2 462, 13 сентября - о 2 476 новых случаях, 12 сентября - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 166 244 человека, умерли с начала пандемии 3 400 человека (за сутки 60), выздоровевших – 73 913 (за сутки 1 589). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 88 931 человек, что на 1 935 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (379), Харьковской (483), Тернопольской (390), Одесской (325), Львовской (234), Ивано-Франковской (179) областях.

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