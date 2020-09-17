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Убийство в Никополе: Суд арестовал двух подозреваемых на два месяца без права внесения залога

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Убийство в Никополе: Суд арестовал двух подозреваемых на два месяца без права внесения залога
На Днепропетровщине суд арестовал подозреваемых в двойном убийстве в Никополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"16 сентября, по решению Индустриального районного суда г. Днепр мужчинам избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

15 сентября полицейские задержали братьев, подозреваемых в убийстве.

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Автор: Богдан Русінко

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