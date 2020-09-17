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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас

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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас
67-летний житель Львовской области погиб в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, инцидент произошел около часа дня 16 сентября в селе Кунин Жовковского района.

"Вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом (пытался разрезать) от взрыва погиб на месте житель села Цитуля", - указано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд. Ведется следствие.

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Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Житель Львовщины погиб при попытке разрезать боеприпас - Цензор.НЕТ 5391
  • Dmytro Zagashev
    Ну не ** твою мать, просто интересно, что они там хотят найти каждый раз?
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Охотники за медными ведущими поясками.Медь там высокосортная.Ну а некоторых и ТНТ интересует...
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