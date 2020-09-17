Рада сегодня назначит представителей для конкурса на занятие должностей в САП

Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.

Сегодня Рада рассмаотрит Проект Постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Во втором чтении нардепы также рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Кроме того, парламентарии рассмотрят внесение изменений в Госбюджет-2020, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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