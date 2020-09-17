Пьяные юноши напали на полицейских в Харькове, пострадал 25-летний сержант. ФОТО

В Харькове пьяные юноши устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия 25-летний работник Управления полиции охраны получил телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Инцидент произошел 15 сентября около 21:20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей.

Полицейские выяснили, что 15 сентября в 19:48 наряд группы реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого обьекта. По прибытию работники полиции охраны обнаружили двух молодых парней 17 и 18 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим. На требования полицейских прекратить противоправные действия граждане ответили агрессией и начали бросаться в драку. Полицейские охраны применили к правонарушителям меры физического воздействия. Во время задержания сержант полиции получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Пострадавший полицейский с травмой головы был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Задержанных правонарушителей доставили в Московский отдел полиции.

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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.