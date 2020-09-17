Зеленский: Требую от НАБУ, САП и Офиса генпрокурора приговоров и посадок "искателей выгод во власти"

Президент Украины Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее и конкретнее.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особенных нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно", - написал Зеленский.

При этом он выразил надежду, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора "все же услышат общество и станут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти".

"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - подытожил президент.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.



