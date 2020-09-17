Кернес доставлен в клинику "Шарите", состояние тяжелое, - Фукс

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" в Берлине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, 16 сентября, около 21:50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса подтвержден COVID-19, его состояние стабильно тяжелое, - Харьковский горсовет

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.