Юрченко вышел из фракции "Слуги народа", - Арахамия. ВИДЕО

Подозреваемый во взяточничестве нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из фракции.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео 112

"В политическом процессе мы точку поставили. Он вышел из фракции. Заявление есть, я зарегистрировал обращение в Разумкова вчера утром", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.