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Юрченко вышел из фракции "Слуги народа", - Арахамия. ВИДЕО

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Подозреваемый во взяточничестве нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из фракции.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"В политическом процессе мы точку поставили. Он вышел из фракции. Заявление есть, я зарегистрировал обращение в Разумкова вчера утром", - сказал Арахамия.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

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В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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Топ комментарии

  • Віктор c1638d64
    "Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
  • OA 3b6910dc
    Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
    Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
  • юрий иванов b93e8b4c
    Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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