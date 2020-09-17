ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года"

Больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это наглость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой наглостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От наглости к взяточничеству - всегда один шаг", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

"Власть - не место для "плюшек". Ценим и понимаем деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по выявлению нечистых действий и намерений среди политического класса страны. Надеемся, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве и необходимы по своему качеству, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде", - добавили в Офисе Президента.

В то же время внимание общественности обращают на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда.

"Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с Генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство", - подытожили в ОП.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

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