Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС

Депутат Европарламента Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Верховную Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по выбору председателя САП, которым не хватает доброчестности и опыта. Их избрание ставит под угрозу поддержку ЕС и МВФ", - написал Майкл Галер в Twitter.

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К его опасениям присоединилась евродепутат от группы зеленых Виола фон Крамон, которая является заместителем председателя Делегации в парламентском комитете по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

"В то время, как внимание международного сообщества занято Беларусью, украинская власть хочет по-быстрому пропихнуть кандидатов для избрания главы САП, у которых не хватает опыта и доброчестности. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш финансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро", - отметила евродепутат.

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