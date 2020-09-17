Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как докладывает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление №4194 проголосовали 239 народных депутатов "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее".

Против этого постановления выступили фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Как говорится в постановлении, в состав конкурсной комиссии предлагают включить:

- Вячеслава Навроцкого ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел);

- Елену Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете)

- Андрея Гунджала (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований);

- Алексея Дрозда ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел);

- Екатерину Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины);

- Богдана Романюка (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета);

- Евгения Соболя ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете).

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

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