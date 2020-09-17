Есть признание подозреваемых Лавреги и Семенова, что они шли меня убивать. Полиция его спрятала, но у меня оно есть, - Соболев

Подозреваемый в покушении на убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега во время следствия начал менять показания на прямо противоположные.

Об этом Соболев рассказал в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Лаврега говорил правду, когда по горячим следам все рассказал, и эти видеозаписи у меня есть. Изначально он был перепуган и выдавал все, как было. Мы же и по телефонам отследили, как он за мной ходил. Но когда граждане полицейские начали с ним работать, то через несколько месяцев Лаврега уже начал давать прямо противоположные показания. То есть вранье чистейшее", - отметил депутат.

По словам Соболева, у него есть видео, где Лаврега рассказал, что он месяц следил за ним.

"У меня видео есть, где Лаврега рассказал, что он месяц за мной следил, что он получил деньги, от кого именно он получил заказ. Мы для себя сделали экспертизу. Мы купили точно такой прицел, как был у Лавреги, зашли в хостел, откуда он произвел выстрел, и посмотрели в прицел. Он за мной следил 40 минут. В этом прицеле видно все до малейших деталей, даже прыщик на лице. И Лаврега 2 декабря признался, что он получил заказ на мое убийство. В этом признался и Лаврега, и его напарник Семенов - они шли целенаправленно меня убивать. Они показания попрятали, но у меня они есть. А полиция их спрятала", - рассказал Соболев.

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Депутат заявил, что "полиция действует заодно с замгенпрокурора Гюндузом Мамедовым".

"Мамедов вообще отвечает за вопросы, связанные с детьми, которых в семьях обижают и всякое такое, но к убийствам Мамедов не имеет вообще никакого отношения. Но учитывая дружбу Мамедова с руководителем определенных структур...", - сказал Соболев.

"Мамедов взял это уголовное дело, и его подопечные процессуальные руководители - девочки, которые понятия не имеют, что такое убийство, - вели все это дело. Мне лично госпожа генеральный прокурор Венедиктова, когда мы с ней встречались, обещала, что ровно через неделю мы соберем группу, где будут все следователи, прокуратура будет, и мы все разложим по полочкам. Я эту неделю жду уже, наверное, месяцев 4-5", - добавил депутат.

Полный текст интервью с депутатом Вячеславом Соболевым читайте здесь.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

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