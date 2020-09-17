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Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине, - Цепкало

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Отчисленным в Беларуси студентам помогут с поступлением в Украине, - Цепкало
Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступление в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

"Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    Як показала практика спілкування з сябрами, вони прекрасно розуміють українську мову.
    На відміну від свинобратьєв, і деяких мєстних упоротих совкохахлов.
  • Molli
    а чому не в росії, яку так любить товарищ Цепкало?
  • Roman Maksymyuk 11332737
    хай здають вступні іспити - українська мова, історія України і оплачують навчання (можна за рахунок білоруського благодійного фонду, ми не проти)
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