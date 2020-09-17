Смоленская катастрофа: Генпрокуратура Польши назвала имена заочно арестованных диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный

В Генпрокуратуре Польши назвали имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщила официальный представитель польского ведомства Эва Бялик.

"Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.", - сказала она.

Согласно польскому законодательству, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

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Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

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