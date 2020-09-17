Под Киевом возле банкомата похитили 21-летнего парня, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей.
Автомобиль, который подпадал под ориентировку, разыскала в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции.
В автомобиле находились водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время проведения неотложного обыска в автомобиле злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож.
Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе.
Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву.
Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления о подозрении. Меру пресечения для них изберет суд.