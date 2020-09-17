Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по возможному проведению спецслужбами Украины операции против наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

По словам Арахамии, нардепы, которые хотят разобраться в ситуации, могут прийти в комитет Рады по нацбезопасности и разведке и получить информацию. Попытку создать ВСК для расследования, была ли спецоперация против вагнеровцев, Арахамия назвал попыткой создать политический процесс.

"Я буду блокировать лично (создание ВСК. - Ред.)", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран.

"Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - добавил Арахамия.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

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