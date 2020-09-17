"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Против нардепа "Слуги народа" Александр Юрченко в 2009 году регистрировали уголовное производство за кражу пива в супермаркете Киева.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92.

4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела (с кем-то порешали), отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимой служебную проверку", - пишет Бутусов.

Он допускает, что данное обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения - вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. "Факт включения в списки "Слуг" людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты, может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании "Слуг" на местных выборах", - добавляет главред Цензор.НЕТ.

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Бутусов также отмечает, что судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции "Слуга народа", Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению одного из самых влиятельных Слуг - народного депутата Андрея Холодова, которому принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.