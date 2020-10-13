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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2. ФОТО

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Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал ВСУ партию восстановленных боевых машин пехоты БМП-2, которые прошли регламентный ремонт в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2 01

"Мы не только отремонтировали, но и модернизировали эти БМП-2 за счет новейших средств навигации, оптических приборов и прицелов, что позволило продолжить и улучшить ресурсные показатели боевых машин. Накануне Дня защитника Украины боевые машины переданы нашим военным", - сообщил директор Житомирского бронетанкового завода Алексей Жуковец.

В процессе ремонта специалисты завода восстановили боеспособность всех систем и агрегатов боевых машин пехоты, что подтверждено циклом заводских и приемо-сдаточных испытаний.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2 02

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ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

Напомним, в октябре на территорию Житомирского бронетанкового завода прибыли 26 БМП-1АК, которые ГК "Укрспецэкспорт" по решению суда принудительно изъял у польского поставщика. По контракту польская фирма "WTORPLAST S.A." должна была поставить эти БМП для украинских военных еще в 2018 году. Сейчас специалисты ЖБТЗ проводят процесс дефектации этих боевых машин.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • secret secret_too
    опять заказ 2017 года?
  • Garry Grant
    Из шести один собрали?
  • Дмитрий Иванов #466733
    Ребят, когда подаёте такую инфу, указывайте пожалуйста: техника "поднята из травы" или бывалая уже в боях, или купленная в Европе. В чём конкретно заключалась модернизация и главное, сколько всё это счастье стоило налогоплатильщику. И побольше фото. Надеюсь это не большая гостайна?
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