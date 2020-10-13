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Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые

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Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые
Антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесённой коронавирусной болезни (COVID-19), сохраняются четыре месяца, а при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее.

К такому выводу пришли исследователи финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL и города Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководителя исследования Мерит Мелин, полученные результаты подтверждают информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырёх месяцев.

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Отмечается, что ученые изучили данные 39 семей, у которых были зафиксированы случаи коронавируса.

Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.

Сама коронавирусная инфекция также может повториться, а симптомы могут быть более серьёзными.

Учёные также подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета. Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы.

Однако исследователи отмечают, что в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Владимир Рачков
    За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
  • RustIck
    Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
  • Only
    Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
    Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
    Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
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