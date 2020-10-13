Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными

Проведение опроса граждан в один день с местными выборами может ухудшить явку.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что у желания президента Владимира Зеленского провести опрос граждан может быть много причин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"От реализации своих обещаний до повышения популярности или желания провести какой-то закон и опираться при этом на волеизъявление народа. По крайней мере все референдумы в Украине до сих пор проводились, чтобы протащить что-то, минуя парламент, и легитимизировать ту или иную точку зрения. Не исключаю, что Зеленский искренне хочет узнать мнение народа", – отметил Паниотто.



По его мнению, в то же время проведение опроса может ухудшить явку на местных выборах.

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"Сам факт, что нужно не просто идти голосовать, а еще и участвовать в опросе, что это точно займет больше времени, скорее, может иметь негативное влияние на явку. Поэтому я не думаю, что опрос в день выборов можно использовать как стимул для избирателей. Конечно, многое зависит от самих вопросов. Разве что они будут настолько возмутительны, что противники Зеленского захотят непременно прийти и проголосовать или высказать свое мнение. Но в принципе, как влияние на явку это очень плохой способ", – сказал социолог.



Он считает, что опрос не может существенно повлиять на рейтинг главы государства.



"Может ли опрос улучшить личный рейтинг Зеленского? Наверное, как реализация предвыборного обещания это может иметь какой-то смысл. Однако надо учитывать, что электоральный рейтинг Зеленского только повышался, хотя уровень доверия при этом сильно падал. Поясню, что следует отличать уровень доверия как абсолютной оценки от соотносительной оценки или электорального рейтинга. Электоральный рейтинг – это когда потенциальные избиратели выбирают из нескольких людей. Скажем, в мае мы видели, что доверие к президенту упало на 30 процентных пунктов, при этом электоральный рейтинг Зеленского вырос с 30 пунктов (которые у него были в первом туре выборов) до 37. И только в последнее время он практически сравнялся с рейтингом, который был на выборах, и составляет примерно 31%", – рассказал Паниотто.



Социолог полагает, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не сможет на местных выборах показать такой же результат, как на парламентских.

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"Во-первых потому, что в отличие от самого Зеленского, у партии упал не только уровень доверия, но и электоральный рейтинг. Во-вторых, на местных выборах определенную роль играют местные политики. Люди в целом толерантно относятся даже к подозреваемым в воровстве и коррупции местным деятелям. И во многих городах, районах (например, в Одессе, Харькове и других) выборы получаются безальтернативными, потому что избиратель будет поддерживать местные элиты", – пояснил Паниотто.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.