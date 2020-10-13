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Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль

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Поставлена задача выйти на 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, - Шмыгаль
Главе Минздрава поручено увеличить ПЦР-тестирование до 50 тыс. в сутки, а также выйти на количество 75 тыс. тестов в сутки к концу года.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, Кабмин делает все возможное для способности медицинской системы быть готовой к самому худшему сценарию.

"Поставлена задача министру здравоохранения Максиму Степанову увеличить тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. тестов в сутки еще в этом году. Планку нужно повышать, проблему с очередями нужно решать", - отметил Шмыгаль.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Igor L
    А чому цю мету не можна було поставити ще в березні? Ми б зекономили купу часу і грошей і не було б спалаху захворювання!
  • саша паламарчук
    надішли своє резюме зеленському, в нього кадровий голод, а тут такий спеціаліст як ти , на роботу проситься.
    Думаю, що ти нічого не зробиш але мізки їм винесеш по повній програмі.
  • Igor L
    О, нарешті правильне рішення! Підтримую! Але насправід потрібно 100 тис. ПЦР тестів на добу і масові тестування груп ризику щомісяця з видачею сертифікатів здоров'я.
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