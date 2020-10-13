Кабмин вводит новые карантинные правила: ограничение массовых мероприятий и спортивных соревнований

Кабинет Министров на заседании 13 октября предложил новые карантинные ограничения. Основное ограничение касается массовых собраний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Меняем правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20. Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздравом", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, также рекомендуется заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования будет рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обучение.

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